Katholische Kirchengemeinde Steinheim/Murr Den Segen Gottes in die Häuser getragen

Vom 2. bis 5. Januar waren insgesamt mehr als 20 Kinder und Jugendliche unterstützt von Erwachsenen als Sternsinger unterwegs. Sie brachten den Segen „Christus mansionem benedicat“ zu den Menschen in Steinheim, Murr, Kleinbottwar und Höpfigheim. Dabei sammelten sie Spenden in Höhe von fast 10 000 Euro ein, die unterschiedlichen Kinderhilfsprojekten zugute kommen. Über das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ fließen diese Gelder nämlich in mehr als 2000 Hilfsprojekte weltweit.

In diesem Jahr lag das Hauptaugenmerk der Aktion auf den weltweiten Klimaveränderungen. In einem anschaulichen Film über Kenia wurde diese Problematik dargestellt.

Ihren Dank richtet die katholische Kirchengemeinde an alle Helfer und ganz besonders an die „Heiligen Drei Könige“, Sternträger und Begleiter, dass sie bei diesen winterlichen Verhältnissen durchgehalten haben.

Ebenso gilt ein großer Dank den Spendern, die Haustüren und Geldbeutel für die Sternsinger geöffnet haben. Die Teilnehmer hoffen natürlich auf eine ähnliche Unterstützung im nächsten Jahr, wenn es wieder heißt: „Die Sternsinger sind da!“