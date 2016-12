Kanuclub Marbach 35 000 Kilometer auf dem Wasser unterwegs

Wanderwart Helmut Klein stimmte auf den Rückblick 2016 ein. Es wurde an verschiedenen wunderschönen Ländern, Flüssen und Seen gepaddelt: zum Beispiel Dordogne, Polen, Märkische Seenplatten, Friesland und Lippe. Es trafen sich kleinere und größere Gruppen zu den Vereinsausfahrten.

Im vergangenen Paddeljahr wurden 22 Wanderfahrern Abzeichen unter den rekordverdächtigen 72 abgegebenen Paddelbüchern verliehen. Hierunter das erste Mal in Silber für den elfjährigen Schüler Tim D., und an Marcel H. das Jugendabzeichen in Bronze. Das erste Bronze-Abzeichen für Erwachsene ging an Marijke D. K. sowie Karin K. Das erste Mal Silber erhielten Henno D. K. und Alexander K., das fünfte Gold in Folge bekamen Heidrun K. und Angelika S.

Die Spitze führte Siegfried B. mit elfmal Gold in Folge an. Für das Erlangen dieser Wanderfahrerabzeichen muss man an ausgeschriebenen Verbandsfahrten mit unterschiedlichen Gewässern teilnehmen sowie einen Ökologie-Kurs oder einen Retten- und Bergen-Kurs belegt haben.

Durch den Fleiß aller bekam der Verein den ersten Platz der Wanderfahrer in Baden-Württemberg. Die Teilnahme kam durch verschiedene vereinsintern ausgeschriebene Ausfahrten zustande, den Verantwortlichen wurde hierfür gedankt, denn ohne sie kämen die vielen Kilometer nicht zustande.

Am 31. Dezember treffen sich jedes Jahr die Paddler, um gemeinsam an den Benninger Teich zu paddeln. Dort wird jährlich von Helmut K. ein Gruppenfoto gemacht. Dieses Jahr soll der Rekord erreicht werden: von einer Uferseite zur anderen aneinandergereiht lauter Kajaks, im vergangenen Jahr waren es 32 Teilnehmer! Hut ab – bei den kühlen Temperaturen.

Wanderwart Helmut Klein führt seit 20 Jahren eine Liste der Aktiven mit insgesamt 458 000 Kilometern, hierbei führt bei den Frauen Heidrun K. Helga R. ist seit Anbeginn ohne Lücken darauf verzeichnet.

Im vergangenen Paddeljahr wurden 34 903 Kilometer nachweislich durch die abgegebenen Paddelbücher auf dem Wasser verbracht. Eigentlich mehr, da nicht jeder sein Buch abgab. Hierunter belegte den fünften Platz Heidrun K., den vierten Frank L., den dritten Angelika S., den zweiten Alexander K., und mit Abstand von 39 Kilometern den ersten Platz in Wiederholung: Siegfried B.

Die Marbacher Zeitung unterstützte uns mit Preisen, die unter anderem an unsere älteste Paddlerin, Helga R., unsere neueste unter den Kindern, Janika H., unseren Administrator Eberhard K., unseren Cowboy: Uwe W. und an das jüngste Ehepaar gingen. Vielen Dank auch hierfür an die MZ!

Umrahmt wurde die Jahresfeier von Gitarren und Gesang. Kurze und eindrucksvolle Filmbeiträge wurden von den einzelnen Organisatoren gezeigt: Helmut K. zeigte unseren Cowboy im Rückblick, Max W. mit Nachwuchstalent Jan W.: Wildwasserfahrer, hier der Präbbachwasserfall im Südschwarzwald sowie Teilnahme in Plattling an der Übungsstrecke. Der Fahrt in Polen nahm sich Robert K. an, Ralf C. zeigte die Märkische Umfahrt, Eiskanal von Tobias W., Friesland durch Henno D. K. , und Giarsun auch von Tobias W.

Unser Wanderwart stellte den Kalender für 2017 vor, auf dem unter anderem ein Termin der Wasserschutzpolizei und unsere Altpapiersammlungen am 1. April und 14. Oktober vermerkt sind.

Eine sehr schöne Neuerung wurde durch Roman M. ins Leben gerufen: Neumitglieder stellen Neumitglieder vor. Roman erzählte, was er als Neubürger unternahm und stellte die Neumitglieder des KCM vor. Es war ein gelungener Abend mit viel Spaß und Unterhaltung. Auf ein neues Paddeljahr!

Anmerkung: die Nachnamen wurden auf Wunsch einzelner abgekürzt.