Kanu-Club Marbach Wildwasserausfahrt auf der Soca

Los ging es in aller Herrgottsfrühe, sodass man noch vor der Mittagszeit die Zelte bei Sonnenschein auf dem „Camp Toni“ in Bovec aufschlagen konnte. Direkt danach wurde die erste Tour in Angriff genommen: Ab der dritten Soca Klamm bis zur schönen Ortschaft Cesoca versprach leichteres Wildwasser eine ruhige Tour zum Warmwerden für die schwäbisch-amerikanische Paddlergruppe mit Jenny, Marcel, Micha und Max.

Direkt nach dem Einstieg erwartete die Gruppe eine Schlüsselstelle: der Frauenschlucker. Neupaddlerin Jenny, im Zweier mit Routinier Max unterwegs, meisterte sie elegant. Danach folgt eine gemäßigte Wildwasserstrecke vorbei an der Mündung der Koritnica in die Soca und bei ruhigem Wildwasser weiter bis zum Ausstieg. Bei Sonnenschein ließ man sich danach selbstgemachte Maultaschen schmecken und den Abend am Lagerfeuer ausklingen.