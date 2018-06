Kanu-Club Marbach Unterwegs im toskanischen Archipel

Die Insel Elba ist für Küsten-Paddler ein sehr beliebtes Revier. Mit einer Küstenlinie von rund 120 Kilometer ist sie in fünf bis sechs Paddel-Etappen gut zu umrunden. In den geschützten Buchten gibt es viele Strände und Campingplätze, die eine unkomplizierte Übernachtung ermöglichen. Wegen der nicht vorherzusagenden Wetterverhältnisse waren in der Planung einige Reservetage vorgesehen.