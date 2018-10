KAB Pleidelsheim-Ingersheim Schäufele und Salat bringen Geld für Kinder

Pleidelsheim - Pleidelsheim

Dem ökumenischen Gottesdienst am vergangenen Sonntag, 21. Oktober, in der katholischen Kirche in Pleidelsheim schloss sich das Missionsessen mit Schäufele und Kartoffelsalat und anschließendem Kaffee und Kuchen im katholischen Gemeindesaal an, bei dem über 3000 Euro für Straßenkinder im Kongo zusammen kamen.