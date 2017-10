KAB Pleidelsheim-Ingersh. 3400 Euro für Kinder im Kongo gesammelt

Pleidelsheim

Dem ökumenischen Gottesdienst am Sonntag, 15. Oktober, in der evangelischen Kirche in Pleidelsheim hat sich das Missionsessen mit Schäufele und Kartoffelsalat und anschließendem Kaffee und Kuchen im katholischen Gemeindesaal angeschlossen, bei dem sage und schreibe 3403,86 Euro für Straßenkinder im Kongo zusammen kamen. Zwischendurch war der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt. Allen, die gekommen sind und allen, die zum Gelingen beigetragen haben, gilt ein ganz herzliches „Dankeschön“!