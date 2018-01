Jugendorchester Benningen und Steinheim Ein spannendes aber auch intensives Probenwochenende absolviert

Benningen/Steinheim - Für das Jugendorchester aus Benningen und Steinheim ist das neue Jahr gleich mit einem ersten Highlight gestartet. Es verbrachte ein Januar-Wochenende im Naturfreundehaus Mossbronn bei Gaggenau, um sich intensiv auf die bevorstehenden Konzerte der Vereine, die am 24. März in Steinheim und am 7. April in Benningen stattfinden, vorzubereiten. Rund 45 Jungmusiker unter Dirigent Oliver Schneider verbrachten drei wunderschöne, aber auch intensive Tage, in einem wunderschönen Haus direkt im Nordschwarzwald.