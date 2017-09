JudoTeam Steinheim Mit Sicherheit starker Judo-Nachwuchs

Begeistern konnten die 12 bis 15-Jährigen auch mit einer Selbstverteidigungseinlage und spektakulären Sprüngen vom Trampolin. Die Junioren zeigten mit viel Witz explosive Wurftechniken. Papa Schlumpf und seine Freunde konnten dabei nicht nur die kleinen Zuschauer begeistern. Die jüngsten Steinheimer Judoka, die drei- bis fünfjährigen Judomäuse, führten vor was sie schon alles drauf haben. In ihren Übungsstunden geht es um Koordination, Geschick und kleine Sportspiele. Langsam werden sie so an Falltechniken herangeführt.

Für den JudoTeam-Nachwuchs war der Nachmittag eine Kraftanstrengung. Ohne Pause zeigten sie ihre Darbietungen, selbst bei einem Regenschauer. Das Publikum danke es den Sportlern mit viel Applaus. Schade fand es das JudoTeam allerdings, dass es Steinheims Bürgermeister nicht schaffte, vorbeizuschauen.

Das nächstes Event steht schon am 3. Oktober vor der Tür, wenn das Team beim „Türöffner-Tag“ seine Pforten in der Autenbachstraße 15 öffnet und von 12 bis 16 Uhr ein Programm für Kinder bietet.