Marbach -

Rund um Edenkoben war vor kurzem der Jahrgang 1939/1940 mit dem Bus unterwegs. Als besonderes Erlebnis gestaltete sich dabei der Besuch des Weinessiggutes Doktorenhof in Venningen. Aus Trauben des eigenen Weinbergs entstehen hier in Verbindung mit Kräutern und Gewürzen köstliche Essige. Diese finden nicht nur in Salaten und feinen Speisen Verwendung, sondern können auch als Aperitif oder Digestif genossen werden.