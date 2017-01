Erdmannhausen - In einem festlichen Rahmen hat die Geschäftsleitung der Firmengruppe ITgroup ihre langjährigen Mitarbeiter geehrt. Die Einsatzbereitschaft und Betriebstreue ist in dieser hektischen Zeit ein rares Gut geworden. Umso erfreulicher ist es, Mitarbeiter im Unternehmen zu beschäftigen, die zum positiven Arbeitsklima beitragen. Für die 20-jährige Betriebszugehörigkeit wurde Herr Milanin mit einer Urkunde der IHK geehrt. Ebenfalls erhielten Herr Graner und Herr Hüls für ein Jahrzehnt Betriebstreue vom Geschäftsführer Ingmar Troniarsky eine Urkunde. Gemeinsam freute sich die Belegschaft und die Geschäftsführung mit den Jubilaren und feierte bis in den späten Abend hinein.