Rom - Wieder sind rund 3000 Flüchtlinge an nur einem Tag aus dem Mittelmeer gerettet worden. Die Menschen seien bei mehr als 20 Einsätzen in Sicherheit gebracht worden, teilte die italienische Küstenwache am Abend mit. Bereits am Freitag waren rund 3000 Menschen in verschiedenen Aktionen gerettet worden. Hilfsorganisationen berichteten von mindestens sechs Toten. In diesem Jahr sind bereits mehr als 1000 Migranten im Mittelmeer ums Leben gekommen.