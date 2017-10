Dublin/Belfast - Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Ex-Hurrikan "Ophelia" in Irland ist auf drei gestiegen. Wie die Polizei mitteilte wurde am Nachmittag ein Mann im Osten des Landes von einem Baum erschlagen, der auf sein Auto stürzte. Zuvor war eine Autofahrerin im Süden des Landes ebenfalls von einem umstürzenden Baum getötet worden. Ein Mann kam im Süden Irlands bei einem Unfall mit einer Motorsäge um. Er hatte versucht, einen umgestürzten Baum zu beseitigen, wie die Polizei mitteilte. Der Sturm zog im Lauf des Tages über die Insel hinweg in Richtung Großbritannien.