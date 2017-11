Bonn - In Bonn ist die Weltklimakonferenz offiziell eröffnet worden. Die Konferenz soll in den nächsten zwei Wochen die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens wesentlich voranbringen. Es geht unter anderem darum, konkrete Regeln aufzustellen, um zu verhindern, dass Länder geschönte Angaben zu ihrem CO2-Ausstoß machen. Der Klimapakt von Paris sieht vor, die gefährliche Erderwärmung in einem weltweiten Kraftakt in den nächsten Jahrzehnten zu bremsen. Einzigartig ist der Pakt, weil sich fast alle Länder beteiligen wollen - bis auf die USA und Syrien.