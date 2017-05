Genf - Die Weltgesundheitsorganisation WHO bekommt mit dem Äthiopier Tedros Adhanom Ghebreyesus erstmals einen Generaldirektor aus Afrika. Der frühere Gesundheits- und Außenminister setzte sich in Genf gegen den britischen Arzt David Nabarro und die pakistanische Kardiologin Sania Nishtar durch. Fast alle 194 Mitgliedsländer beteiligten sich an der Abstimmung. Es waren drei Wahlgänge nötig. "Ich werde zuhören", versprach Tedros in seiner Dankesrede. Er löst Margaret Chan aus Hongkong nach zehn Jahren im Amt am 1. Juli ab.