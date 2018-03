Ilsfeld - Schwere Verletzungen erlitt ein Autofahrer bei einem Unfall am Mittwochnachmittag bei Ilsfeld. Der 21-Jährige fuhr mit seinem Ford Mustang von Söhlbach in Richtung Beilstein. Der Wagen kam aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Aufgrund der ersten Meldungen wurden auch die Feuerwehren aus Beilstein und Oberstenfeld alarmiert. Am Mustang entstand Totalschaden in Höhe von etwa 40 000 Euro.