II. Weg Murr Der Reichtum der Chrysanthemen bezaubert

Der Ursprung der Chrysantheme liegt in Japan. Mit der japanischen Stadt Kasama, wo schon seit mehr als 100 Jahren Chrysanthemen-Feste gefeiert werden, findet ein gärtnerischer und künstlerischer Austausch statt. Deshalb ist auch ein japanischer Garten mit einer mehrgeschossigen Pagode aus leuchtend gelben Chrysanthemen zu bestaunen. Durch die Nähe zum Elsass gibt es eine sehr gute Verkehrsverbindung zwischen Lahr, Karlsruhe und Straßburg, die in beide Richtungen rege genutzt wird. Die Partnerstadt Dole sowie die befreundeten elsässischen Gemeinden Erstein und Benfeld haben ebenfalls einen Themengarten in der Schau gestaltet.

Lahr war früher von einer Stadtmauer umgeben. Eine Burganlage mit vier Türmen, von denen noch der Storchenturm erhalten ist, prägte einstmals das Stadtbild. Jetzt wurden die Überbleibsel sehr attraktiv mit farbenfrohen Chrysanthemen in Szene gesetzt. Nach dem Rundgang mit einem sehr kompetenten Stadtführer brauchten wir unbedingt eine Aufwärmung in einem Café, bevor es am späten Nachmittag heimwärts ging.