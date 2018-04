Marbach - Sie alle lieben es, durch ein sauberes Städtchen Marbach zu spazieren? Die IGS Marbach (Interessengemeinschaft der Selbstständigen) und die Stadt Marbach möchten Sie deshalb ganz herzlich am Mittwoch, 18. April, um 18.30 Uhr in den Bürgersaal des Marbacher Rathauses einladen. An diesem Abend möchten wir Ihnen unsere geplante Aktion „Bunte Besen kehren besser“ vorstellen.