Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad musste man dann erst mal ordentlich schwitzen, ehe man auf der Knorr-Hütte in 2050 Metern Höhe einen kühlen Abend direkt unterhalb des Zugspitzgipfels genießen konnte. Gleich am zweiten Tag stand der vermeintliche Höhepunkt der Tour an: der Zugspitzgipfel, mit 2962 Metern der höchste Berg Deutschlands. Der zum Teil doch recht anstrengende Aufstieg über mehr als 900 Höhenmeter wurde dann mit einer traumhaften Aussicht auf zahlreiche Gipfel der Alpen belohnt. Dass man auch mit deutlich weniger Schweiß per Seilbahn dorthin gelangen konnte wusste man zwar, aber keiner der mehreren hundert Seilbahnfahrer sah nur annähernd so glücklich und zufrieden aus wie die HSG-ler an diesem Morgen auf dem Gipfel.