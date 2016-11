Hoheneck/Turnen Mehr als ein guter Abschluss ist nicht drin

Denn zum einen hatte man im Vorfeld der Saison überhaupt nicht damit gerechnet, überhaupt die Qualifikation zu diesem Wettkampf zu schaffen. Nur ein überraschender zweiter Platz beim Heimwettkampf hatte die KSV-Riege noch auf den zweiten Gesamtrang der Regionalliga Mitte gebracht. Und zum anderen bestätigte sich auch diesmal die Erfahrung der Vorjahre, als die Hoheneckerinnen schon dreimal beim Aufstiegswettkampf gescheitert waren: „Ich habe bei den anderen Mannschaften viele Übungen gesehen, die nicht wirklich gut waren. Aber die Top-Teams haben alle eine ausländische Spitzenturnerin eingekauft, die an jedem Gerät gleich zwei Punkte mehr turnt als der Rest“, erklärt KSV-Trainer Sebastian Braden. Allen voran nennt er hier den TSV Tittmoning, der seine dritte Mannschaft in die 3. Bundesliga brachte, nachdem die ersten beiden Teams schon in den beiden Topligen turnen. „Da gibt es einen Sponsor, der wahnsinnig viel Geld in den Verein steckt. Sie haben gute Kontakte nach Spanien. Und so war jetzt in Singen eine spanische Kaderathletin dabei. Gegen so etwas sind wir als kleiner Verein einfach chancenlos“, sagt Braden ein wenig frustriert.

Dabei gaben die Leistungen seiner Mädchen keinen Anlass zur Frustration. „Wir hatten zwar einen schwierigen Start am Balken mit insgesamt sechs Absteigern. Aber ansonsten war es ein guter Wettkampf. Wir haben wieder die Marke von 170 Punkten übertroffen, und vor allem die Bodenübungen waren sehr gut.“ So zeigten Joana Lamatsch und Mona Ziegler jeweils einen Doppel-Salto und erhielten beide 12,0 Punkte „für tolle Übungen“, lobt der Trainer. Dabei war Mona Ziegler deutlich geschwächt nach Singen gefahren. Denn beim Heimwettkampf drei Wochen zuvor hatte sie noch wegen Pfeifferschem Drüsenfieber passen müssen. „Eigentlich war der Doppel-Salto gar nicht vorgesehen. Aber sie hat mich dann kurz vor der Übung gefragt, ob sie ihn nicht doch noch zeigen könne. Wir haben dann kurzfristig umgestellt“, berichtet Braden. Am Barren hingegen habe man noch gemerkt, dass die Erdmannhäuserin noch nicht wieder richtig fit ist. „Sie hat dort nicht ihre volle Übung geturnt“, sagt der Trainer. Joana Lamatsch hatte am Barren das Pech, dass sie einmal absteigen musste. „Das hat ihr ein wenig das Vierkampfergebnis verhagelt“, sagt Sebastian Braden. Am Sprung hingegen zeigte die Hohenecker Mannschaft eine „normal gute Leistung“, findet der Trainer.

Mit insgesamt 170,55 Punkten belegte die KSV Hoheneck am Ende den siebten Platz unter den acht Mannschaften bei diesem Aufstiegswettkampf. „Wenigstens sind wir diesmal nicht Letzter geworden, wie das im vergangenen Jahr der Fall war“, sieht Sebastian Braden das Positive an diesem Wettkampf, an dessen Ende neben dem TSV Tittmoning II auch der TuS Wüllen sowie das TurnTeam Schwaben als künftige Drittligisten feststanden. Für die Turnerinnen der KSV Hoheneck war es ein guter Saisonabschluss, „obwohl wir in den vergangenen Wochen eigentlich kaum noch Übungen trainiert haben, sondern nur Einzelteile“, wie Braden erklärt. Der Aufwand – auch finanziell – für einen solchen Wettkampf sei für Verein wie auch die einzelnen Turnerinnen allein schon durch die Übernachtungskosten recht hoch, zumal man letztlich chancenlos sei. Doch Braden betont auch: „Die Stimmung auf der Rückfahrt war super.“ So war der Aufstiegswettkampf am Ende trotz allem mehr Freude als Frust.