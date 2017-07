Höpfigheim/Ultramarathon Die 1000 Kilometer-Marke geknackt

Steinheim-Höpfigheim - Der Deutschlandlauf ist ein Wettbewerb der Extreme: An 19 Tagen bahnen die Teilnehmer sich ihren 1300 Kilometer langen Weg von Sylt bis zur Zugspitze. Die 14. Etappe führte die Läufer dabei am Samstag durch Mundelsheim, Höpfigheim, Murr und Marbach. Morgens um 5 und 6 Uhr im Kraichgau gestartet, haben sie zu diesem Zeitpunkt bereits 50 Kilometer in den Knochen. Das Ziel: Lichtenwald im Landkreis Esslingen – eine Etappe von 88 Kilometern. Übernachtet wird dann in der Turnhalle.