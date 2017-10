Höpfigheim Salzteigigel, Schleiereulen und fleißige Bienen

Und auch ein Jäger war mit vielen Anschauungsobjekten in den Kälbling gekommen und erzählte den staunenden Zuhörern viel Wissenswertes. An der „Eulenstation“ konnten die Besucher selbst erleben, wie sich das Gefieder der Schleiereule anfühlt. Wem das nicht reichte, der konnte sich an verschiedenen Mitmach-Stationen an der Höhlenmalerei versuchen, nach Schätzen graben, Salzteigigel basteln, beim Kinderschminken vorbeischauen oder das Puppenspiel am Vorgruppenplatz erleben.

Dank der Unterstützung der vielen Sponsoren und Helfer war der Tag der offenen Tür für den Waldkindergarten wieder ein voller Erfolg. Und gerade deshalb ist die Freude bei Vorstand, Eltern, Kinder und Erzieherinnen auch ganz besonders groß. Schließlich markiert der „Türöffnertag“ nicht nur das Ende des Sommers und den endgültigen Umbruch der Gruppe ohne ihre „Großen“.

Der Tag der offenen Tür ist für den Waldkindergarten immer auch ein Startschuss in einen neuen Herbst und Winter, ein Start in ein ganz neues Abenteuer.