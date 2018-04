Höpfigheim Die Wanderer lassen Möbel schweben

Da es sich bei den Lieferungen um hochwertige Möbel und Küchen handelt, die überwiegend aufgebaut werden müssen, ist auf jedem Lastwagen ein gelernter Schreiner dabei. Artikel für Kundenabholungen oder die Ausstellungen werden täglich von Bietigheim nach Sindelfingen oder nach Ehingen gefahren.

Um die Waren für die Liefertouren im Haus zu haben, bringen täglich 35 bis 45 Lastwagen von Herstellern Neumöbel, die bereits festen Kundenbestellungen zugeordnet sind. Lagerware und Ware für Kundenabholungen wird im Zentrallager, unweit vom Möbelhaus bevorratet.

Nach einer Kontrolle an der Warenannahme kommen die auf Rollboxen geladenen Möbel erst wieder bei der Auslieferung mit Menschenhand in Berührung. Ein voll-automatisches Hochregallager mit einer Höhe von 40 beziehungsweise 44 Metern und 60 Metern Breite, lagert die Gitterboxen, auf der komplette Polstergarnituren, Schlafzimmern oder Küchen geladen sind, mit sechs Staplerrobotern selbstständig ein und meldet den Lagerort an das EDV System. Unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften, konnten die Wanderfreunde einen Blick in das Hochregallager werfen. Auf 12 000 Stellplätzen werden die Transportboxen in rasantem Tempo auf die freien Plätze eingelagert und bei Bedarf auch gleich für die Auslieferung ausgegeben. Alle Transportboxen aneinander gereiht würde eine Strecke von 8,5 Kilometern ergeben.

Für die Integration in das Landschaftsbild wurde von Hofmeister ein Farbgestalter zur Entwicklung eines Farbkonzeptes beauftragt, damit sich das Gebäude harmonisch in das Umfeld einfügt. Unterhalb des Bauwerks wurde ein System zur Energiegewinnung installiert, mit dem im Sommer die Büros gekühlt und im Winter geheizt werden können.

Der täglich anfallende Müll, der aus Verpackungen und Rücknahmen von Altmöbeln anfällt, ergibt täglich zwischen fünf bis sieben Tonnen. Diese Menge wird im Haus sortenrein sortiert und in sechs stationären Müllpressen komprimiert. Neben der Lagerung sind die Telefonzentrale, die Kundenbetreuung und die Tourenplanung im Logistikzentrum angesiedelt. Für Änderungen und Reparaturen steht eine Schreinerwerkstatt mit vier Schreinern und modernstem Maschinenpark zur Verfügung.

Nach einer kleinen Wanderung zurück zum Möbelhaus fand der interessante Ausflug mit einem gemeinsamen Mittagessen im Hofmeister Restaurant ihren Abschluss.