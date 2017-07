HGV Erdmannhausen Gute Stimmung und beste Unterhaltung

Erdmannhausen - Der HGV Erdmannhausen ist am vergangenen Samstag mit wunderbarem Sommerwetter für den seit langem vorbereiteten Jahresausflug belohnt worden. Pünktlich um 16.30 Uhr starteten die 31 Teilnehmer mit dem Bus in Richtung dem wunderbaren und idyllischen Jagsttal. Nach leckerem Abendessen im Hotel-Restaurant Württemberger Hof in Möckmühl freute sich die Gruppe auf das Musical „Catch me if you can“, einer Gaunerkomödie at its best mit toller Musik, actionreichen Verfolgungsjagden und einer raffinierten Geschichte, nach wahrer Begebenheit, mit Starbesetzung.