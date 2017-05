Babenhausen - Ein 16-jähriges Mädchen ist an einem Bahnübergang im hessischen Babenhausen von einem Zug erfasst und getötet worden. Die Jugendliche fuhr am Abend mit ihrem Fahrrad auf einem Feldweg und wollte dann die Gleise überqueren, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Lokführer bremste zwar, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern. Das Mädchen wurde an dem unbeschrankten Bahnübergang von dem Personenzug angefahren und so schwer verletzt, dass es wenig später starb. Die Feuerwehr brachte die 20 Fahrgäste aus dem Zug.