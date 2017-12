Laubach - Nach dem tödlichen Überfall auf ein Paar in Hessen sitzen zwei Verdächtige in U-Haft. Die 30 und 37 Jahre alten Männer seien in ihren Wohnungen festgenommen worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft. Sie sollen mit dem getöteten 57-Jährigen in der Vergangenheit umfangreiche Drogengeschäfte abgewickelt haben. Die Verstrickung in den Betäubungshandel könnte auch Hintergrund des Überfalls gewesen sein, heißt es in der Mitteilung. Die Polizei geht davon aus, dass insgesamt sechs Täter beteiligt waren.