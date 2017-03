Düsseldorf - Als Kämpfer in Syrien soll ein Mann ein Todesurteil an 36 Regierungsmitarbeitern vollstreckt haben - jetzt ist er in Düsseldorf gefasst worden. Polizisten nahmen den 35-Jährigen im Auftrag der Bundesanwaltschaft fest. Ein zweiter, 26 Jahre alter Syrer sei am Morgen im Raum Gießen gefasst worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass beide in ihrer Heimat einer Kampfeinheit der Terrormiliz Al-Nusra-Front angehörten, die inzwischen Fatah-al-Scham-Front heißt.