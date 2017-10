Frankfurt/Main - Der Frankfurter Goetheturm ist in der Nacht komplett in Flammen geraten. Wegen der Einsturzgefahr des Turms löschte die Feuerwehr den Brand erst gar nicht, sondern sicherte die Umgebung ab. Es wird versucht zu verhindern, dass die Flammen auch auf die Umgebung am Rand des Frankfurter Stadtwaldes übergreifen. Die Brandursache ist unklar. Der gut 40 Meter hohe Aussichtsturm besteht vollständig aus Holz und befindet sich im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen.