Herzog-Christoph-Gymnasium Beilstein Die Politik in Berlin hautnah erlebt

Kurz nach der Ankunft am Flughafen legte die Gruppe einen kleinen Zwischenstopp beim nahegelegenen Brandenburger Tor ein. Ein paar Schnappschüsse und eine kurze Pause später ging es weiter in Richtung Alexanderplatz. Hier stand es den Schülern frei, sich selbst etwas umzusehen, bevor es zum ersten richtigen Programmpunkt ging. Ziel war das „Europäische Haus“, welches die Europäische Union zum Greifen nahebringt.

Die neue Ausstellung „Erlebnis Europa“ bot direkte Einblicke in die Arbeit und die Geschichte der Europäischen Union und auch in das Alltagsleben anderer EU-Länder. Im Anschluss stand das Highlight des ersten Tages auf dem Programm: der Deutsche Bundestag. Am Reichstagsgebäude angekommen, wurde Platz auf der Tribüne im Plenarsaal genommen und ein Gespräch mit einem Mitarbeiter geführt, der sehr verständlich und ausführlich über die Geschichte des Bundestags informierte. Anschließend konnte die Kuppelbesichtigung stattfinden, die einen hervorragenden Blick auf Berlin ermöglichte. Als weiterer Programmpunkt stand das Bundeskanzleramt an. Nach einer intensiven Sicherheitskontrolle durften die Schüler die Vorhalle betreten. Seit dem Regierungsumzug von Bonn nach Berlin hat sich die Stadt zu einem der wichtigsten Zentren der europäischen Politik entwickelt. Von hier aus führt Angela Merkel die Regierungsgeschäfte.