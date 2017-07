Heilbronn - Die 15-jährige Lucy ist wieder zurück im Klinikum in Weinsberg, von wo sie am Samstag abgehauen war. Die Polizei traf die Jugendliche am Mittwochmittag gegen 13.15 Uhr im Bereich der Karlsruher Straße in Heilbronn an einer Bushaltestelle an. Das Mädchen wurde dann zurück nach Weinsberg gebracht. Nach Lucy war in der Öffentlichkeit gefahndet worden. Es bestehe die akute Gefahr, dass sie sich selbst erhebliche gesundheitliche Schäden zufügt, weshalb sie umgehend zurück zur Behandlung in die Klinik sollte, hatte die Polizei mitgeteilt. Der Eintrag der Heilbronner Polizei mit der Suche nach Lucy in Facebook erreichte in kürzester Zeit über 50 000 Personen.