HCG Beilstein Ein neuer Lebensabschnitt beginnt

Festlich gekleidet und überglücklich strahlten die diesjährigen Abiturienten des Herzog-Christoph-Gymnasiums der Zeugnisübergabe entgegen. 67 Abiturienten wurde die Allgemeine Hochschulreife attestiert. Sie wurden im Rahmen eines offiziellen Festaktes feierlich verabschiedet. Der Beilsteiner Bürgermeister Patrick Holl, Eltern, Lehrer, Verwandte und Freunde feierten mit. „Nun ist es tatsächlich geschafft, die Anspannung ist längst abgefallen und darf guten Gewissens in eine gesunde Portion Stolz auf das Geleistete umgewandelt werden“, so gratulierte Holl den Abiturienten. In seiner Rede kam zum Ausdruck, dass ein bestandenes Abitur ein Grund zum Feiern sei, aber auch ein neuer Lebensabschnitt beginne. Die Abiturienten sollten sich von ihren persönlichen Interessen und Fähigkeiten leiten lassen und offen für neue Facetten sein.