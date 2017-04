Großbottwar-Winzerhausen

Der Zirkus Bravissimo hat dem Haus am Wunnenstein einen Besuch abgestattet. Das Publikum wurde von einem abwechslungsreichen Programm mit Tiernummern, Clowns, Zaubereien und Akrobatik verzaubert. Vor allem ein „schwebender Tisch“, die „Dame aus der Kiste“ sowie eine Seiltanz-Einlage und Akrobatik auf Stühlen brachten alle zum Staunen. Drollige Hunde und lustige Clowns sorgten zwischendurch für viel Heiterkeit. Das Publikum war begeistert und applaudierte den Akteuren mit großer Begeisterung. Schön war es, dass auch die Kindergartenkinder aus Winzerhausen zu Besuch waren und der Zirkus so Jung und Alt zusammen brachte. Die Zirkusfamilie Frank kommt schon mehrere Jahre ins Haus und lässt sich immer etwas Neues einfallen und sorgt so jedes Jahr wieder für ein besonderes Ereignis.