Hamburg - Die Mutter der in Hamburg getöteten Zweijährigen hat kurz vor der Tat bei der Polizei Anzeige erstattet. Die 32-Jährige sei wegen einer Bedrohung zur Polizei gegangen, gemeinsam mit Polizisten sei sie dann am Montagabend zur Wohnung der pakistanischen Familie gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dort wollten die Beamten den Ehemann aus dem Haus schicken - doch beim Betreten entdeckten sie das tote Mädchen mit einer Verletzung am Hals. Der 33 Jahre alte Vater war verschwunden, er ist dringend tatverdächtig und wird weiter gesucht.