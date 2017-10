Hamburg - Nach dem gewaltsamen Tod einer Zweijährigen in Hamburg ist der tatverdächtige Vater weiterhin auf der Flucht. Man fahnde mit allen Mitteln, die man habe, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe aber weiterhin keine Anhaltspunkte, wo der 33-Jährige sein könnte. Das Mädchen war am Montagabend durch eine Schnittverletzung am Hals gestorben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes. Bereits vor der Tat waren Ermittlungsverfahren wegen anderer Vorwürfe gegen den Mann eingeleitet worden.