Hamburg - Der tatverdächtige Vater eines am Abend in Hamburg getöteten zweijährigen Mädchens ist weiter auf der Flucht. Die Polizei konnte den 33-Jährigen bisher nicht ausfindig machen. Polizisten hatten das Kind tot in der Wohnung der Familie im Stadtteil Neugraben-Fischbek gefunden. Die 32 Jahre alte Mutter war zur Polizeiwache gegangen, um ihren Mann wegen Bedrohung anzuzeigen. Als die Beamten die Wohnung betraten, entdeckten sie das tote Kind. Noch in der Nacht leitete die Polizei die Fahndung ein.