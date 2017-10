Hamburg - Der am Morgen bei Dreharbeiten im Hamburger Hafen verschwundene Kameramann ist laut Polizei am Nachmittag wieder aufgetaucht. Der 31-Jährige habe das Filmset nach ersten Erkenntnissen verlassen und sei in ein Spielcasino gegangen. Mit seinem plötzlichen Verschwinden hatte der Mann einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Am Nachmittag konnte die Polizei den Kameramann schließlich auf seinem Handy erreichen.