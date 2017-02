Hamburg - Der Hamburger Flughafen ist am Mittag vorübergehend komplett gesperrt worden. In der Kontrollstelle, in der Handgepäck und Fluggäste überprüft werden, habe es eine Geruchsbelästigung gegeben, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Zahlreiche Reisende hätten über Augenbrennen und Reizhusten geklagt. Derzeit gebe es etwa 50 Verletzte. Eine bisher unbekannte Substanz war vermutlich durch die Klimaanlage ausgetreten. Hunderte Reisende mussten vor dem Flughafen ausharren. Nach etwa einer knappen Stunde durften sie wieder in das Gebäude. Auch der Flugbetrieb wurde wieder aufgenommen.