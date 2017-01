Hamburg - Bei einem Banküberfall in Hamburg-Altona ist ein Bankangestellter angeschossen worden. Nach dem flüchtigen Täter fahndet die Polizei am Abend mit einem Großaufgebot. Der Angestellte der Hamburger Sparkasse sei bei dem Überfall kurz vor Schließung der Filiale schwer verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. "Er wurde im Bauchbereich getroffen und ins Krankenhaus gebracht." Die Mordkommission ermittele. Weitere Mitarbeiter und Kunden, die zum Zeitpunkt des Überfalls um kurz vor 18 Uhr in der Bank waren, erlitten Medienberichten zufolge einen Schock.