Hainbuch Jahresausklang mit Weihnachtsmarktflair

Denn der Parkplatz des Spannmittelherstellers wurde mit weihnachtlicher Deko sowie Getränke- und Essensständen schön aufgepimpt und versprühte dadurch den Charme eines Weihnachtsmarktes. Für genügend Wärme sorgten Feuerkörbe und Heizstrahler. Mit Glühwein, Punsch und jeder Menge Leckereien vom Grill war es ein gelungener Jahresausklang.

Auch wenn es für Hainbuch 2016, was die Zahlen angeht, ein weniger zufriedenstellendes Jahr war. Denn aufgrund des tollen Ergebnisses in 2015 wurden die Ziele für 2016 hochgesteckt – sowohl für den Auftragseingang als auch für den Umsatz. »Diese Zielvorgaben konnten trotz des guten Endspurts im vierten Quartal nicht erreicht werden«, so geschäftsführender Gesellschafter Gerhard Rall. Bei Hainbuch blickt man trotzdem zuversichtlich auf das Jahr 2017 und Rall ist sich sicher, wieder ein besseres Ergebnis zu erzielen. Außerdem hat Hainbuch in diesem Jahr zwei weitere Töchter gegründet, eine in Mexiko und eine in Japan, um den dortigen Markt richtig zu beackern.

Den offiziellen Teil der Feier hatte man bewusst kurz gehalten – es sollte schließlich genügend Zeit zum gegenseitigen Austausch und gemeinsamen Feiern bleiben. Was aber natürlich nicht fehlen durfte, war die Ehrung der Jubilare und die Begrüßung der neuen Mitarbeiter. 34 Mitarbeiter hatten in 2016 ein Jubiläum zu feiern und 31 neue Kollegen, davon 14 Auszubildende, haben sich für Hainbuch in Marbach als Arbeitgeber entschieden. »Auch im nächsten Jahr«, so Rall, »gilt es wieder, unsere Produkte weiter zu pushen, sowohl in Deutschland als auch im Ausland und unsere Kunden zu echten Hainbuch Fans zu machen«. Man hat sich also wieder so einiges vorgenommen in Marbach, die Ziele für 2017 sind gesteckt.

Zudem investiert Hainbuch in ein neues Warenwirtschaftssystem. Die Umstellung auf das neue System an den deutschen Standorten soll schließlich im Januar 2018 abgeschlossen sein.