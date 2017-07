Grundschule Benningen Gibt es Leben im All?

Benningen - Gibt es Leben im All? In der Grundschule Benningen wurde der Beweis erbracht – und ob! Am Donnerstag und Freitag vorvergangener Woche führte der Schulchor unter der Leitung von Sabine Martz das Musical „Leben im All – eine rockige Reise durch die Galaxie“ von Gerhard A. Meyer auf. Zur Premiere am Donnerstag waren die Kinder der Klassen 1 und 2 mit ihren Eltern eingeladen, am Freitag dann die zweite Aufführung für die Klassen 3 und 4. Das Stück handelt von frechen kleinen Sternschnuppen, dem bösen Schwarzen Loch, von Kometen, den Bewohnern des Sonnensystems und am Rande auch von uns Menschen – winzigen Kreaturen, die der Erde die Haut kitzeln und zu deren Unterhaltung Sternbilder an den Himmel gemalt werden.