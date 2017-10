Los Angeles - Die Vorwürfe von sexuellen Belästigungen bis Vergewaltigungen gegen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein kommen in einer Dringlichkeitssitzung der Oscar-Akademie zur Sprache. Der Vorstand des Filmverbands will über den möglichen Ausschluss des oscar-prämierten Filmproduzenten beraten. Das in Vorwürfen beschriebene Verhalten Weinsteins sei "widerlich, hieß es in einem Statement. Zahlreiche Schauspielerinnen, Models und Mitarbeiterinnen des Produzenten haben Vorwürfe gegen Weinstein ausgesprochen.