London - Ex-Beatle Paul McCartney und seine Töchter Mary und Stella werben mit einem Kurzfilm für einen weltweiten fleischlosen Tag. Der knapp fünfminütige Film "One Day A Week" wurde kurz vor Beginn der UN-Klimakonferenz in Bonn in der kommenden Woche online gestellt. "Ein Tag der Woche keine tierischen Produkte zu essen, kann einen riesigen Einfluss darauf haben, die filigrane Balance zu erhalten, die uns alle aufrechterhält", sagt McCartney in die Kamera. Paul McCartney ist selbst seit vielen Jahren Vegetarier.