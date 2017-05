Paris - Als Zeichen des Gedenkens an die Opfer des Anschlags von Manchester schaltet Paris die Beleuchtung des Eiffelturms ab. Die Lichter des Wahrzeichens der französischen Hauptstadt sollten in der Nacht um Mitternacht erlöschen, teilte Bürgermeisterin Anne Hidalgo mit. Ein Mann hatte nach einem Konzert in Manchester einen Sprengsatz gezündet. "Das erinnert uns so sehr an das "Bataclan"", sagte die Bürgermeisterin vor Journalisten. In dem Pariser Konzertsaal hatten Islamisten in der Terrornacht vom 13. November 2015 90 Menschen ermordet.