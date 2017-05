London - Eine breite Welle von Cyber-Attacken hat Krankenhäuser in Großbritannien lahmgelegt und auch den Telekom-Konzern Telefónica in Spanien getroffen. Die Computer wurden von Erpressungstrojanern befallen, die sie verschlüsseln und Lösegeld verlangen. Die Drohung: Sollte der geforderte Betrag nicht innerhalb von sieben Tagen bezahlt werden, würden alle Daten gelöscht. In Großbritannien sind Krankenhäuser unter anderem in London und Blackpool betroffen, teilt der Gesundheitsdienst NHS mit. Es gehe es um 16 Einrichtungen. Patienten sollen nur in dringenden Fällen in Notaufnahmen kommen.