Großbottwar Zwei junge Sängerinnen zeigen Klasse

Großbottwar - Konzerte im Frühjahr und im Herbst haben in der Musikakademie Staudenmaier (MAKS) Tradition. Und dennoch gab es am Sonntag eine Premiere. Erstmals gab es keine Instrumentaldarbietungen von Schülern der Akademie, sondern es wurde ausschließlich gesungen. Und die beiden erwachsenen Gesangsschülerinnen Johanna Buortesch, die von Ulrich Staudenmaier unterrichtet wird, und ihre Schwester Sabine Zipperer, die an der Besigheimer Musikschule bei Dalila Kretschmer lernt, das Beste aus ihrer Sopranstimme herauszuholen, begeisterten das Publikum im voll besetzten Saal der MAKS nicht nur stimmlich, sondern auch mit einer charmanten Präsentation.Variantenreich war das Programm zudem. Denn während Sabine Zipperer ihr musikalisches Herz an den klassischen Gesangsbereich verloren hat, liebt Johanna Buortesch eingängige Melodien aus Film und Musical. Und so präsentierte Sabine Zipperer zusammen mit der Pianistin Sirma Velichkova, die in Besigheim Klavier unterrichtet, zu Beginn des Abends vor allem Lieder von Antonín Dvorák. „Den liebe ich besonders“, erklärte sie ihre Auswahl für das in Großbottwar präsentierte Programm. Das Lied „Die Mäherin“ sang die in Rumänien aufgewachsene junge Frau in slowakischer Sprache. Es folgten die sieben Lieder aus Dvoráks „Zigeunermelodien“, die als Einheit präsentiert wurden. Ursprünglich für den deutschen Tenor Gustav Walter geschrieben, wie Sabine Zipperer erzählte, eignen sich die kurzen Lieder in der Transposition auch bestens für Sopran.