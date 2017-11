Großbottwar Zum Spatenstich ertönen Jubelklänge

Klar, dass der Blick an diesem Tag vielmehr in die Zukunft gerichtet war. So sollen in der Stadthalle sowohl Kulturtreibende als auch Sport-Vereine eine Heimat finden, Schulen und Firmen die Räume ebenfalls nutzen können. „Ob mit Konzerten, Theater, Tanz oder Jahresfeiern“, zählte Straßenfest-Organisator Dieter Rudolf auf, der im Namen der Vereine sprach. Auch sogenannte weiche Sportarten wie Gymnastik, Judo oder Karate – abgesehen von Tischtennis also keine Ballsportarten – können ausgeübt werden. „So wird auch die Wunnensteinhalle entlastet und für die Vereine mit harten Sportarten weitere Kapazität frei“, so Dieter Rudolf weiter.

Die Planung der Halle und deren nun folgende Umsetzung liegt in den Händen des Architektenbüros Jöllenbeck und Wolf aus Walldorf, das sich bei einem Architektenwettbewerb gegen mehr als 200 Mitbewerber durchgesetzt hatte. „Unter anderem gab es einen Teilnehmer aus Barcelona“, erinnerte Ralf Zimmermann an die große Resonanz. Architekt Michael Jöllenbeck teilte die Freude über den Baubeginn: „Aktive Bürger in einer Stadt brauchen einen Raum. Wir sind froh, dass wir diesen Spatenstich vollziehen können und sich die Pläne nun materialisieren.“

Läuft alles nach Plan, kann im kommenden Juni Richtfest, etwa ein Jahr später Einweihung gefeiert werden. Die Kosten für die „neue gute Stube der Stadt“, wie der Schultes die Stadthalle bereits nannte, belaufen sich nach jetzigem Stand auf rund 7,8 Millionen Euro.