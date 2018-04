Großbottwar Ziel ist ein gutes Für- und Miteinander

Zur Einweihungsfeier mit Vertretern der Diakonie Stetten, des Landkreises sowie der Stadt Großbottwar waren nicht nur die Bewohner und das 14-köpfige Team an Voll- und Teilzeitmitarbeitern gekommen, sondern auch Nachbarn, Angehörige sowie Bewohner anderer Einrichtungen der Diakonie Stetten. Das Wohnheim in Großbottwar ist laut Pressesprecherin Sibylle Kessel das erste des Trägers im Kreis Ludwigsburg. Nachdem das anfängliche Bestreben, jenes in Steinheim zu errichten, 2012 an einem Veto des Gemeinderats gescheitert war, fühlen sich die Mitarbeiter und ihre Bewohner in der Storchenstadt nun gut aufgenommen. „Sowohl von der Stadtverwaltung als auch von der Nachbarschaft sind wir von Anfang an herzlich willkommen geheißen worden. Da wusste ich gleich: Das wird was!“, blickte Heike Gennat, Geschäftsbereichsleiterin bei der Diakonie Stetten, in ihrem Grußwort zurück.