Großbottwar Wurfstarker Gegner

Großbottwar - Mehr Punkte in der Rückrunde holen als in der Hinrunde – das haben sich Tobias Mühlpointner, der Coach von Handball-Landesligist TV Großbottwar, und seine Jungs auf die Fahnen geschrieben. Zuletzt klappte das jedoch nicht ganz so wie gewünscht. Einer Niederlage bei der Hbi Weilimdorf/Feuerbach folgte vergangenes Wochenende ein Unentschieden gegen den SV Ludwigsburg/Oßweil. An diesem Wochenende soll der Bann nun beim punktgleichen SV Heilbronn brechen, bei dem man am heutigen Samstag um 20 Uhr antritt. Wirklich einfach wird das aber wieder nicht werden.