Großbottwar-Winzerhausen Winzerhausen erhält ein neues Gesicht

Das Gremium folgte letztlich der Planung, die eine gepflasterte Straße vorsieht – allein schon deshalb, weil dabei kein Höhenunterschied zu Gehwegen oder zum Platz vorgesehen ist und auf diese Weise ein verkehrsberuhigter Bereich einfacher umzusetzen ist. „Ich halte die Diskussion für unnötig. Wir wollen eine verkehrsberuhigte Zone, also dürfen wir keine Gehwege bauen“, machte Thomas Stigler von den Freien Wählern deutlich. Und sein Fraktionskollege Jürgen Pantle fügte an: „Unser einheitlicher Wunsch war doch, eine Platzmitte zu gestalten. Was würde mit Asphalt von dem Platz bleiben? Das wäre nur ein Plätzchen.“

Damit Autofahrer trotz des fehlenden Höhenunterschieds den Straßenverlauf erkennen können, ist am nördlichen Fahrbahnrand eine Pflasterrinne angedacht. Gegenüber sorgen Laternen entlang der Straße für Orientierung. Vorgesehen sind vier Parkplätze mit beschränkter Parkdauer, damit der mögliche Einzelhandel bequem angefahren werden kann. Bürgermeister Ralf Zimmermann hofft, dann auch einen Betreiber zu finden. „Jetzt ist die Eingangssituation noch schwierig. Das macht erst in einem fortgeschrittenen Stadium Sinn“, sagt er auf Nachfrage. Auf einer Freifläche an der Pflasterrinne entstehen zwei weitere Stellplätze.

Beachtung fand die Kritik von der Aktiv-Fraktion, die bemängelte, dass auf dem Gehweg kurz vor der Kreuzung zur Lechgasse zwei Treppenstufen vorgesehen sind. „Dadurch ist dieser nicht barrierefrei“, so Christoph Streicher. Planer Manfred Mezger meinte, es sei kein Problem, die Stufen um einen Meter zurückzusetzen. Der zweite Übergang zur Lechgasse ist hingegen nur mit einer Treppe machbar. Ansonsten, so Manfred Mezger, sei der gesamte Platz trotz der Neigung von 3 bis 3,2 Prozent barrierefrei.

Das Ambiente des Platzes soll neben Bodenleuchten, die Häuser und Bäume anstrahlen, sowie Sitzbänken durch ein Wasserspiel aufgewertet werden. Dieses wird ebenerdig verbaut, sodass es bei Veranstaltungen einfach abgestellt werden kann, um keinen Platz in Anspruch zu nehmen. Auch Fahrradständer werden aufgestellt. Auf Blumenbeete ist hingegen verzichtet worden, „da diese mit der Zeit wohl ungepflegt“ daherkämen, so Manfred Metzger.

Die seit fast fünf Jahren laufende Planung wird damit konkret, 2018 nun soll die Neugestaltung vollzogen werden – sehr zur Freude des Ortsvorstehers. „Wir haben die Planung immer wieder angepasst, sind mit der Zeit gegangen. Diese wunderschöne Architektur hätte ich nie für möglich gehalten“, so Friedrich Link, der schmunzelnd anmerkte: „Ich freue mich schon aufs Wasserspiel, und kann mir gut vorstellen, dass zur Einweihung Rio Secco sprudeln wird.“