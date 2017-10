Großbottwar-Winzerhausen Sänger liefern wieder beste Unterhaltung

Großbottwar-Winzerhausen - Einen Abend für alle wollte der Männerchor des TGV Winzerhausen mit seinem diesjährigen Herbstkonzert bieten – also stand das Konzert am Sonntag auch unter dem Motto „Für Alle“. Zudem erhielt das Ganze mit dem Schlusslied „Für alle“ eine besondere Bedeutung. Mit dem bisher unveröffentlichten Arrangement für dieses Lied aus der Feder des Marbacher Komponisten und Dirigenten Achim Meyer erlebten die Zuhörer in der Kelter eine Art Premiere, die sich zum einen hervorragend anhörte und zum andern mit enormem Beifall aufgenommen wurde. Ein Erfolg also für den Arrangeur wie für das Konzert im voll besetzten Saal.