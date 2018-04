Großbottwar-Winzerhausen: Schwere Verletzungen hat sich am Sonntag gegen 13.25 Uhr eine elfjährige Radlerin bei einem Sturz in der Raiffeisenstraße in Winzerhausen zugezogen. Das Mädchen, das einen Fahrradhelm trug, befuhr den Gehweg der Raiffeisenstraße von der Straße „Bronnenwiesen“ kommend in Richtung Furtweg. Mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers kam sie nach links vom Gehweg ab und stürzte auf der Straße. Sie musste vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.